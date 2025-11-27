Garlasco dati nulli | clamoroso la famiglia Poggi attacca i pm Lo sfogo di Sempio

La famiglia di Chiara Poggi resta scettica riguardo all'ultima possibile svolta nel giallo di Garlasco. In mattinata si sono diffuse le indiscrezioni pubblicate da Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero secondo cui ci sarebbe "piena concordanza" tra l'aplotipo y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato da alcuni mesi a Pavia per concorso in omicidio. In altre parole, il Dna ritrovato sotto le unghie della Poggi sarebbe quasi sicuramente dell'amico di suo fratello Marco, all'epoca dei fatti più giovane di lei di 7 anni. Si tratterà di capire ora se il materiale genetico sia derivato da contatto diretto tra Chiara e Andrea (in una eventuale colluttazione) o per trasferimento, in seguito a uso di qualche oggetto da parte di entrambi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "dati nulli": clamoroso, la famiglia Poggi attacca i pm. Lo sfogo di Sempio

