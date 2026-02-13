Garlasco, ecco chi è davvero il misterioso Marco Panzarasa (amico di Stasi). Torniamo a parlare del famoso biglietto a quadretti che Rita Preda trovò sulla porta della cappella di sua figlia, al cimitero di Pieve Albignola, il giorno 8 ottobre 2007.

Torniamo a parlare del famoso biglietto a quadretti che Rita Preda trovò sulla porta della cappella di sua figlia, al cimitero di Pieve Albignola, il giorno 8 ottobre 2007. Due settimane dopo l’arresto di Alberto Stasi. Su quel foglietto c’era una scritta, in stampatello: «È stato Marco a ucciderla». La madre di Chiara, sconvolta, lo consegnò dunque ai carabinieri, i quali lo archiviarono senza alcun approfondimento. Oggi quel pezzo di carta non risulta più negli atti. Diciotto anni dopo, mentre attendiamo l’esito delle nuove indagini su Andrea Sempio, questo episodio riemerge grazie a un’intercettazione pubblicata sul suo canale YouTube dalla scrittrice e astrofisica Maria Conversano. 🔗 Leggi su Panorama.it

