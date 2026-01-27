La prima gara delle schiacciate nacque cinquant'anni fa come una risposta innovativa di una lega rivale durante un periodo di crisi. Questa iniziativa, supportata dalla presenza di Julius Erving, dimostrò di poter suscitare interesse e rinnovare l'entusiasmo nel mondo del basket. Un episodio che ha segnato la storia di questo sport, aprendo la strada a una delle competizioni più amate dai tifosi.

Cinquant'anni fa la lega rivale della NBA se la inventò in un momento di crisi: funzionò, anche perché c'era Julius Erving La gara delle schiacciate della NBA è il momento in cui si vedono le cose più bizzarre e spettacolari di un weekend costruito per essere bizzarro e spettacolare, l’All Star Weekend. Allo Slam Dunk Contest negli anni c’è chi ha schiacciato bendato, vestito da Superman, saltando un’automobile, cercando di spegnere una candelina in cima al canestro. Molti momenti della gara sfiorano la farsa e il ridicolo, e la componente di intrattenimento è importante tanto quella di atletismo, se non di più. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima gara delle schiacciate fu una mossa disperata

