Gambizzato durante vendita di droga 34enne rischia il carcere

C., un uomo di 34 anni, è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante uno scambio legato alla vendita di droga. La sparatoria si è verificata in un quartiere di Catanzaro, dove gli agenti hanno trovato il giovane con una ferita alla gamba. Ora, i giudici del Tribunale Riesame devono decidere se confermare l’arresto o meno.

I giudici del Tribunale Riesame di Catanzaro si sono riservati la decisione sulla richiesta di arresto per C.N. 34enne di Sarno, gambizzato qualche mese fa proprio in terra calabra. A chiedere il carcere è la procura. L'uomo era stato ferito durante una vendita di droga, nella zona Farina di Crotone mentre trasportava oltre tre chili e mezzo di hashish suddivisi in panetti. Raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da uno dei due uomini presenti - poi arrestati - era stato trasferito d'urgenza all'Ospedale Pugliese di Catanzaro, dove i medici avevano estratto un proiettile con un intervento chirurgico.