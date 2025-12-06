Furti e droga 34enne finisce in carcere Minore non si ferma all’alt | denunciato

Mercoledì pomeriggio i carabinieri della stazione di Lido degli Estensi hanno rintracciato e arrestato all’interno di una struttura ricettiva del lungomare, un 34enne sul quale gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. Il provvedimento scaturisce da una serie di condanne passate in giudicato per reati commessi dall’uomo tra il 2018 e il 2025, per furti in abitazione e per produzionedetenzione di sostanze stupefacenti. Il 34enne non si limitava a furti casuali, ma studiava attentamente gli obbiettivi e il loro contenuto, come accaduto nell’hinterland milanese dove aveva rubato oggetti di valore storico, come pezzi d’epoca e articoli da collezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

