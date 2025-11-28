Gambizzato in auto aveva 3 chili e mezzo di droga | la Procura chiede il carcere
Era stato arrestato per il possesso di 3 chili e mezzo di hashish a Crotone, dopo essere stato gambizzato da una persona mai identificata. Dopo la convalida, il Gip aveva disposto il divieto di dimora a Crotone. La procura ha impugnato quel provvedimento, chiedendo che un 34enne di Sarno vada in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
