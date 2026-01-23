Bollette | Arera alza soglia Isee per accesso bonus sociali elettrico idrico e rifiuti

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha aumentato la soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali relativi a energia elettrica, acqua e rifiuti. I benefici vengono applicati automaticamente in bolletta e l'importo dello sconto varia in base al servizio e alla soglia di reddito. Questa modifica mira a rendere più accessibili le agevolazioni a un maggior numero di utenti in condizioni di disagio economico.

Aggiornato il valore della soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico. Dal 1 gennaio 2026, la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro, resta invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. E' quanto comunica Arera. L'adeguamento, previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull'andamento medio degli ultimi tre anni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento.

