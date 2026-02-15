Galilei il dirigente Frati leader della Wysii Interact 2026
Luigi Frati, dirigente dell’Istituto Galilei, ha partecipato alla conferenza internazionale Wysii Interact 2026 a Bangkok, dopo aver ricevuto l’incarico di guidare il team italiano in questa grande occasione. Durante l’evento, ha presentato i progetti dell’istituto e ha incontrato altri leader educativi provenienti da tutto il mondo, portando così la scuola di Varese sotto i riflettori internazionali.
L’Istituto di istruzione superiore Galilei vola alto sullo scenario mondiale. Il dirigente scolastico Luigi Frati, è stato tra i protagonisti di Wysii Interact 2026, la conferenza internazionale dedicata a ricerca, leadership e trasformazione creativa nell’istruzione, tenutasi al dipartimento di Educazione dell’Università di Bangkok. Il professor Frati ha conquistato la medaglia d’oro presentando due pilastri della sua gestione: il Piano strategico per l’Internazionalizzazione e quello per l’ Educazione ambientale e la sostenibilità. A questo prestigioso riconoscimento si è aggiunto l’ Innovative Educator Award, premio riservato alle figure capaci di guidare il cambiamento nel mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Uso consapevole dei social, lezione della polizia presso il liceo Galilei di Acireale
Questa mattina, al liceo Galilei di Acireale, si è svolta una sessione formativa dedicata all'uso consapevole dei social media.
Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria ancora una volta sul podio della Coppa Ipazia
Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria conferma il suo talento e la sua passione per la fisica, conquistando ancora una volta un prestigioso piazzamento alla Coppa Ipazia Tarantini Time Quotidiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
