Luigi Frati, dirigente dell’Istituto Galilei, ha partecipato alla conferenza internazionale Wysii Interact 2026 a Bangkok, dopo aver ricevuto l’incarico di guidare il team italiano in questa grande occasione. Durante l’evento, ha presentato i progetti dell’istituto e ha incontrato altri leader educativi provenienti da tutto il mondo, portando così la scuola di Varese sotto i riflettori internazionali.

L’Istituto di istruzione superiore Galilei vola alto sullo scenario mondiale. Il dirigente scolastico Luigi Frati, è stato tra i protagonisti di Wysii Interact 2026, la conferenza internazionale dedicata a ricerca, leadership e trasformazione creativa nell’istruzione, tenutasi al dipartimento di Educazione dell’Università di Bangkok. Il professor Frati ha conquistato la medaglia d’oro presentando due pilastri della sua gestione: il Piano strategico per l’Internazionalizzazione e quello per l’ Educazione ambientale e la sostenibilità. A questo prestigioso riconoscimento si è aggiunto l’ Innovative Educator Award, premio riservato alle figure capaci di guidare il cambiamento nel mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galilei, il dirigente Frati leader della "Wysii Interact 2026"

Questa mattina, al liceo Galilei di Acireale, si è svolta una sessione formativa dedicata all'uso consapevole dei social media.

Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria conferma il suo talento e la sua passione per la fisica, conquistando ancora una volta un prestigioso piazzamento alla Coppa Ipazia Tarantini Time Quotidiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.