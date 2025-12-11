Uso consapevole dei social lezione della polizia presso il liceo Galilei di Acireale

Questa mattina, al liceo Galilei di Acireale, si è svolta una sessione formativa dedicata all'uso consapevole dei social media. Organizzata dalla polizia e dalla polizia militare americana della Nas Sigonella, l'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche per proteggere la privacy e promuovere un utilizzo responsabile delle piattaforme digitali.

Questa mattina si è svolta un'iniziativa formativa congiunta realizzata dalla polizia e dalla polizia militare americana della Nas Sigonella per sensibilizzare gli studenti sulle best practices da seguire per l'uso consapevole e responsabile dei social in modo da tutelare privacy e da garantire.

