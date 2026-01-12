Il Gruppo Maggioli annuncia la fusione tra Sinapsys e Aicof la nuova realtà include 350 professionisti

Il Gruppo Maggioli annuncia la fusione tra Sinapsys e Aicof, formando “Soluzioni Integrate Maggioli”. Questa nuova realtà riunisce 350 professionisti e rafforza l’offerta nel campo della sanità digitale e della pubblica amministrazione. La collaborazione mira a garantire servizi più integrati e qualificati per enti pubblici e operatori del settore.

Il Gruppo Maggioli compie un passo strategico nel potenziamento dei propri asset dedicati alla sanità digitale e alla pubblica amministrazione centrale con la nascita di "Soluzioni Integrate Maggioli", nuova società risultante dalla fusione tra Sinapsys e Aicof. L'operazione consolida competenze.

