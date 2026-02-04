Merlino sventato maxi-furto di rame da 400 chili | ladri sorpresi nel cortile della Prysmian

Nella notte tra lunedì e martedì, a Merlino, un tentativo di furto di 400 chili di rame viene sventato sul nascere. I ladri erano entrati nel cortile della Prysmian lungo la provinciale 181, ma sono stati sorpresi prima di riuscire a mettere a segno il colpo. La vigilanza privata, allertata, ha chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti e hanno impedito il furto. Nessuno è rimasto ferito, e i malviventi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo

Merlino (Lodi), 4 febbraio 2026 – Tentato furto di rame nella notte tra lunedì e ieri lungo la provinciale 181, ma il colpo va a vuoto grazie al pronto intervento della vigilanza privata e dei carabinieri. L’episodio si è verificato intorno alle 3.40–3.45 ai danni dell’ azienda Prysmian cavi e sistemi srl, che ha sede al civico 3. Si occupa della fabbricazione della vendita di cavi e sistemi elettrici. A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, che durante un controllo ha notato movimenti sospetti nel cortile della ditta. I predoni dell’ “oro rosso“ erano già entrati in azione e avevano arraffato materiale in rame, spostandolo poco distante dalla proprietà, probabilmente in attesa di caricarlo su un mezzo per poi portarlo via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merlino, sventato maxi-furto di rame da 400 chili: ladri sorpresi nel cortile della Prysmian Approfondimenti su Merlino Furto Ladri nel cantiere della stazione. Sorpresi con due tonnellate di rame Cittaducale (RI), maxi furto di rame in azienda dismessa: banda di ladri colta sul fatto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Merlino Furto Argomenti discussi: Sventato nella notte maxi furto di 400 chilogrammi di rame a Merlino. Sventato nella notte maxi furto di 400 chilogrammi di rame a MerlinoORO ROSSO Scatta l’allarme alla Prysmian e ladri costretti a fuggire a mani vuote per l’arrivo di vigilanza privata e carabinieri ... ilcittadino.it Salento, sventato maxi furto di rame in stazione dopo un inseguimentoNella notte i Carabinieri di Lecce hanno sventato un maxi furto di rame e alluminio ai danni della stazione ferroviaria di Campi Salentina, arrestando uno dei presunti responsabili al termine di un ... quotidianodipuglia.it Sventato nella notte maxi furto di 400 chilogrammi di rame a Merlino x.com Sventato un tentativo di furto presso il cantiere del Policlinico di Caserta grazie al pronto intervento di una guardia giurata - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.