Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà è tornato a far discutere con un intervento molto duro sul tema arbitrale, prendendo spunto da quanto accaduto nell'ultima giornata di Serie A. Il noto giornalista ed esperto di mercato ha voluto chiarire fin da subito la propria posizione, rivendicando con forza la libertà di esprimere giudizi tecnici sugli arbitri senza subire pressioni o richieste di rettifica. Pedullà ha spiegato come, nel corso della sua carriera, non siano mancate sollecitazioni a rivedere valutazioni espresse pubblicamente, ma su questo punto è stato categorico: quando è convinto di un'idea, non intende tornare indietro.

Pedullà, attacco frontale sugli arbitri: «Pairetto surreale, il regolamento dice altro»

