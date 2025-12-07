Non si ferma all’alt e fugge | bloccato dopo un inseguimento aggredisce un carabiniere
Notte movimentata a Roccagorga dove un uomo di 35 anni, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per i reati di falsità materiale e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.Tutto è accaduto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
