Frontale tra auto sulla statale tra i feriti un bimbo di 4 anni | è grave

Un incidente frontale tra due auto a Endine, in provincia di Bergamo, ha causato il ferimento grave di un bambino di 4 anni. La collisione si è verificata questa mattina sulla strada statale, quando una vettura ha invaso la corsia opposta. Il piccolo, che viaggiava con i genitori, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con politraumi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trovato il bambino in condizioni serie.