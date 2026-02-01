Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese morto un bimbo di 6 anni | padre grave e altri due feriti

Un incidente frontale a San Possidonio si è rivelato tragico. Un bambino di 6 anni è morto sul colpo, mentre il padre è stato ricoverato in gravi condizioni. Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri due occupanti dell’altra auto. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia.

Violento scontro tra due vetture nel Modenese. Il frontale, avvenuto nel pomeriggio su una strada a San Possidonio, ha causato la morte di un bambino di 6 anni. Il padre è invece ricoverato in gravi condizioni. Anche gli altri due coinvolti, quelli nell’altra auto, sono feriti e in ospedale. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto ad alta velocità. Le auto sono finite entrambe nel fosso al lato della carreggiata. Frontale: muore un bambino di 6 anni Ennesimo grave incidente stradale. Nella Bassa Modenese, a San Possidonio tra le vie Mazza e Chiavica Mari, un bimbo di 6 anni ha perso la vita in seguito a un frontale tra l’auto sulla quale viaggiava e una BMW. 🔗 Leggi su Virgilio.it

