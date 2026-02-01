Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese morto un bimbo di 6 anni | padre grave e altri due feriti

Un incidente frontale a San Possidonio si è rivelato tragico. Un bambino di 6 anni è morto sul colpo, mentre il padre è stato ricoverato in gravi condizioni. Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri due occupanti dell’altra auto. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia.

Violento scontro tra due vetture nel Modenese. Il frontale, avvenuto nel pomeriggio su una strada a San Possidonio, ha causato la morte di un bambino di 6 anni. Il padre è invece ricoverato in gravi condizioni. Anche gli altri due coinvolti, quelli nell’altra auto, sono feriti e in ospedale. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto ad alta velocità. Le auto sono finite entrambe nel fosso al lato della carreggiata. Frontale: muore un bambino di 6 anni Ennesimo grave incidente stradale. Nella Bassa Modenese, a San Possidonio tra le vie Mazza e Chiavica Mari, un bimbo di 6 anni ha perso la vita in seguito a un frontale tra l’auto sulla quale viaggiava e una BMW. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese, morto un bimbo di 6 anni: padre grave e altri due feriti Approfondimenti su San Possidonio Modenese Tragico frontale tra due auto: morto un bambino di 5 anni, grave il padre. E' accaduto nel Modenese Un incidente frontale tra due auto si è verificato oggi nel pomeriggio a San Possidonio, nel Modenese. Incidente a Modena, scontro frontale tra auto: morto bimbo di 6 anni e 3 feriti. Grave il papà Un grave incidente si è verificato oggi a San Possidonio, in provincia di Modena. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Possidonio Modenese Argomenti discussi: Scontro frontale tra due auto a Macomer, tre persone ferite; Frontale tra auto, una persona estratta dall'abitacolo: tre feriti, grave una 19enne; Frontale tra auto a San Possidonio, morto un bambino; Isola della Scala, tre feriti nel frontale tra due auto: uno è grave. Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di cinque anniUn bambino di cinque anni ha perso la vita, oggi pomeriggio intorno alle 17, in un incidente stradale avvenuto a San Possidonio, nella Bassa modenese. (ANSA) ... ansa.it San Possidonio, scontro frontale tra due auto: muore bimbo di cinque anni, grave il padreOltre al padre della vittima, feriti anche i due occupanti della seconda vettura coinvolta. Lo scontro sarebbe avvenuto ad elevata velocità ... corrieredibologna.corriere.it Indicente mortale a San Possidonio, perde la vita un bambino Gravissimo il papà del piccolo.... - facebook.com facebook San Possidonio, scontro frontale tra due auto: muore bimbo di cinque anni, grave il padre x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.