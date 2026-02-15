Frontale sulla Provinciale auto vola nel prato | donna soccorsa in codice rosso

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo un incidente frontale avvenuto sabato pomeriggio ad Agnosine, quando la sua auto si è schiantata contro un'altra vettura e si è capovolta nel prato vicino alla strada. La collisione si è verificata all’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada verso l’area industriale, causando la corsa dei soccorritori.

Violento schianto frontale nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio ad Agnosine, all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada che conduce alla zona artigianale. Nell’impatto una delle vetture è stata sbalzata fuori strada, finendo nel prato a diversi metri di distanza. Erano da poco passate le 18.30 quando una Cupra, guidata da un 54enne, si è scontrata con una Golf Gti a bordo della quale viaggiava una coppia di Lumezzane. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’ambulanza e un’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Salò.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Stamattina sulla Strada Provinciale 237 del Caffaro si è verificato un incidente frontale tra due veicoli, che ha causato tre feriti.

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in una rotatoria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.