Frontale tra auto sulla Provinciale | 3 feriti soccorsi in codice rosso

Stamattina sulla Strada Provinciale 237 del Caffaro si è verificato un incidente frontale tra due veicoli, che ha causato tre feriti. Le persone coinvolte sono state soccorse in codice rosso dalle forze di emergenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre si attende il ripristino della viabilità nella zona.

Paura questa mattina lungo la Strada Provinciale 237 del Caffaro, dove si è verificato un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto verso le 7.20 di oggi, sabato 3 gennaio, poco dopo l'abitato di Barghe, in località Ponte Re.Secondo le prime informazioni - la dinamica è ancora in fase di.

