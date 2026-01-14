Bici travolta da un’auto in rotonda | donna soccorsa in codice rosso
Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in una rotatoria. Una donna di circa 80 anni è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stata soccorsa in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio a Coccaglio. Una donna di circa 80 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L’impatto è avvenuto all’altezza della rotonda tra la strada provinciale 11 e via Achille Grandi. Non è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
