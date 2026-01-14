Bici travolta da un’auto in rotonda | donna soccorsa in codice rosso

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in una rotatoria. Una donna di circa 80 anni è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stata soccorsa in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Mattinata di paura sulla Sp36: la giovane è stata soccorsa dal 118 dopo essere stata travolta mentre era in sella alla bici e portata in ospedale in condizioni gravi facebook

Casavatore, muore 25enne travolto mentre era in bici. Caccia al pirata della strada - @Carabinieri sulle tracce dell'automobilista che non si è fermato. A Piano di Sorrento 77enne travolta mentre attraversava sulle strisce: è grave @TgrRai x.com

