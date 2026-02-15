Freestyle Big Air maschile | delusione Tabanelli fuori dalla finale

Miro Tabanelli ha sbagliato l’ultimo salto e si è fermato prima della finale nel Big Air maschile, lasciando gli italiani delusi. La sua performance ha infatti compromesso la possibilità di conquistare una medaglia, dopo aver affrontato le prove con grandi aspettative. La gara si è svolta tra salti spettacolari e tensione palpabile, ma Tabanelli non è riuscito a superare le qualificazioni. La giornata di oggi, che aveva visto l’Italia protagonista con diverse medaglie, si è conclusa con questa delusione per il freestyle.

Delusione Italia nel freestyle per quanto riguarda il Big Air maschile: male Miro Tabanelli che non è riuscito a qualificarsi per la finale È stata una grande giornata per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina con una serie di medaglie impressionanti che hanno fatto saltare sulla sedia tutti i tifosi azzurri nel pomeriggio. Purtroppo non sarà così per Miro Tabanelli. Non c'era obbligo di medaglia, né l'Italia era favorita nel Big Air freestyle (maschile), ma a inizio gara le premesse sembravano più che buone.

