Franco Nero stella sulla Walk of Fame | quando sarà a Hollywood

Questa settimana si fa un passo in più nella carriera di Franco Nero. Il 12 febbraio l’attore italiano riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, un riconoscimento che celebra la sua lunga carriera nel cinema internazionale. È un momento importante per Nero, che da anni si distingue nel mondo dello spettacolo e ora vede premiata anche la sua presenza a Hollywood.

Franco Nero sulla Walk of Fame. Il 12 febbraio il leggendario attore italiano Franco Nero riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Durante la sua permanenza a Los Angeles, sarà tra i protagonisti dell'undicesima edizione del Filming Italy - Los Angeles, l'evento creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, in programma dal 10 al 14 febbraio. La kermesse, oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l'internazionalizzazione dei prodotti dell'audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori e artisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Franco Nero

Ultime notizie su Franco Nero

