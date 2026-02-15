Frana in Via Ciamarra sono iniziati i lavori

Una frana in Via Ciamarra ha bloccato il traffico questa mattina, spingendo le autorità a dare il via ai lavori di messa in sicurezza. I tecnici sono già sul posto con macchinari per rimuovere i detriti e stabilizzare la strada, mentre alcuni residenti sono stati invitati a evitare l’area.

Sono cominciati questa mattina i lavori in Via Ciamarra, nel tratto interessato dalla frana verificatasi nei giorni scorsi. Lo smottamento, risalente ad alcuni giorni fa, è peggiorato nelle ultime ore a causa del maltempo. Il soggetto privato, proprietario del terreno, è immediatamente intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi, mentre il Comune di Frosinone sta seguendo costantemente tutte le operazioni per garantire il ritorno alle normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile, come sottolineato dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Riccardo Mastrangeli, il primo cittadino di Frosinone, ha spiegato in un post sui social: "Se le condizioni lo consentiranno, contiamo di riaprire la strada già nella mattinata di domani.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cimitero di Monteroni. Sono iniziati i lavori Sono partiti i lavori al Cimitero di Monteroni d’Arbia. Nuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggio Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro per l’impiego regionale, che sorgerà negli spazi della Galleria del Centro cittadino in piazza Gramsci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frosinone, Frana, chiusa via Ciamarra; Frana in via Ciamarra, peggiora la situazione. E il sindaco chiude la strada; Via Ciamarra Continua a Franare; Frosinone, Frana in via Ciamarra, Mastrangeli: Da domani il via ai lavori. Frosinone, frana in via Ciamarra: partiti i lavoriFrana in via Ciamarra a Frosinone: partiti gli interventi di recupero del versante. Lo ha annunciato il sindaco di Frosinone, Riccardo ... msn.com Frana, chiusa via CiamarraNuovo smottamento dopo quello di inizio mese, ieri vertice d’urgenza con i tecnici: oggi i lavori. Il sindaco Mastrangeli: «L’obiettivo è ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di sicur ... ciociariaoggi.it Ciociaria Oggi. . Sono iniziati i lavori di ripristino del tratto di via Ciamarra, interessato dalla #frana. A confermarlo è il sindaco di #Frosinone Riccardo Mastrangeli: «Il soggetto privato è immediatamente intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino dei luo facebook