Frana a Vietri riapre oggi il tratto della Statale 163 Amalfitana
Una frana ha bloccato la Statale 163 Amalfitana tra Vietri sul Mare e Cetara, costringendo le autorità a chiudere il tratto per i controlli. Oggi, alle 17, il tratto riapre al traffico dopo le operazioni di messa in sicurezza, permettendo di nuovo il passaggio degli automobilisti.
Riapre oggi, dalle 17, la Statale 163 Amalfitana interrotta tra Vietri sul Mare e Cetara, a seguito della frana dei giorni scorsi. “Nella valutazione di compatibilità geomorfologica consegnata dall'ingegnere Gabriele Petroccelli allo stato attuale non sono state rilevate evidenze di fratturazione profonda o di instabilità generalizzata dell’intero versante”, spiegano il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica. Il confortante esito delle indagini tecniche eseguite in questi giorni sia lungo il costone interessato dalla frana di giovedì pomeriggio che sul tratto di strada sovrastante, consentirà nelle prossime ore la riapertura della SS163 interrotta precauzionalmente in territorio di Vietri sul Mare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Frana a Vietri sul Mare: resta in vigore la chiusura totale della statale 163 Amalfitana
Una frana a Vietri sul Mare ha causato la chiusura totale della statale 163 Amalfitana, bloccando il traffico e isolando alcune zone.
Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola
Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Frana tra Vietri sul Mare e Cetara: necessario rafforzare prevenzione, monitoraggio e pianificazione territoriale. Interviene la Società Italiana di Geologia Ambientale facebook
