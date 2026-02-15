Frana a Vietri riapre oggi il tratto della Statale 163 Amalfitana

Una frana ha bloccato la Statale 163 Amalfitana tra Vietri sul Mare e Cetara, costringendo le autorità a chiudere il tratto per i controlli. Oggi, alle 17, il tratto riapre al traffico dopo le operazioni di messa in sicurezza, permettendo di nuovo il passaggio degli automobilisti.

Riapre oggi, dalle 17, la Statale 163 Amalfitana interrotta tra Vietri sul Mare e Cetara, a seguito della frana dei giorni scorsi. “Nella valutazione di compatibilità geomorfologica consegnata dall'ingegnere Gabriele Petroccelli allo stato attuale non sono state rilevate evidenze di fratturazione profonda o di instabilità generalizzata dell’intero versante”, spiegano il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica. Il confortante esito delle indagini tecniche eseguite in questi giorni sia lungo il costone interessato dalla frana di giovedì pomeriggio che sul tratto di strada sovrastante, consentirà nelle prossime ore la riapertura della SS163 interrotta precauzionalmente in territorio di Vietri sul Mare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una frana a Vietri sul Mare ha causato la chiusura totale della statale 163 Amalfitana, bloccando il traffico e isolando alcune zone.

Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.