Frana a Vietri sul Mare | resta in vigore la chiusura totale della statale 163 Amalfitana

Una frana a Vietri sul Mare ha causato la chiusura totale della statale 163 Amalfitana, bloccando il traffico e isolando alcune zone. I lavori di emergenza continuano per valutare i danni e mettere in sicurezza la strada, mentre i residenti del Parco Madonna devono ancora attendere che l’area venga riaperta. Questa mattina, in Prefettura a Salerno, si è tenuto un incontro per decidere come intervenire e monitorare la situazione. I rilievi geologici ancora in corso determineranno i prossimi passi.

Riflettori puntati sulla frana che si è verificata ieri a Vietri Marina. Dopo il vertice di questa mattina in Prefettura a Salerno ed in attesa dei risultati dei nuovi rilievi geologici effettuati sul luogo del crollo, resta confermata l'interdizione dell'area ai residenti del Parco Madonna dell'Arco e la chiusura totale al traffico veicolare sulla statale 163 Amalfitana al Km 48+300, tenuto anche conto dell'imminente allerta meteo arancione che incombe da domani mattina dalle ore 6, su gran parte della Campania. "Restiamo in attesa dei risultati dei rilievi effettuati questa mattina – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone – che condizioneranno ogni possibile intervento futuro.