Frana a Vietri riaperto oggi il tratto della Statale 163 Amalfitana

La frana di Vietri sul Mare ha bloccato la Statale 163 Amalfitana, causando disagi ai residenti e ai commercianti locali. Dopo diversi giorni di lavori, il tratto tra Vietri e Cetara è stato riaperto oggi alle 17, permettendo di riprendere il traffico e limitando le difficoltà di chi deve raggiungere le zone costiere.

Riaperta oggi, dalle 17, la Statale 163 Amalfitana interrotta tra Vietri sul Mare e Cetara, a seguito della frana dei giorni scorsi. "Nella valutazione di compatibilità geomorfologica consegnata dall'ingegnere Gabriele Petroccelli allo stato attuale non sono state rilevate evidenze di fratturazione profonda o di instabilità generalizzata dell'intero versante", spiegano il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, Fortunato Della Monica. Il confortante esito delle indagini tecniche eseguite in questi giorni sia lungo il costone interessato dalla frana di giovedì pomeriggio che sul tratto di strada sovrastante, consentirà nelle prossime ore la riapertura della SS163 interrotta precauzionalmente in territorio di Vietri sul Mare.