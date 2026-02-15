Frana a Rocca d' Arce paura nel centro storico

Una frana avvenuta nella notte a Rocca d'Arce ha causato danni nel centro storico, provocando paura tra i residenti. La massa di terra e detriti si è staccata da una parete rocciosa in via Re Manfredi, allontanando alcune auto parcheggiate vicino alla strada. La pioggia intensa delle ultime ore ha indebolito le rocce, portando al crollo. Nessuno è rimasto ferito, ma la zona resta sotto osservazione.

Chiusa la strada provinciale sottostante. Non si esclude di dover evacuare abitazioni Il maltempo ha provocato danni nel comune di Rocca D'Arce, dove nella notte, in via Re Manfredi, si è verificato un crollo con movimento franoso di notevoli dimensioni. La frana, avvenuta all'ingresso del centro storico, ha portato il sindaco, Rocco Pantanella, ad emettere un'ordinanza contigibile e urgente. Sul posto i carabinieri di Arce, i vigili del fuoco, la Protezione civile comunale, i tecnici, la Polizia municipale e il personale comunale. Presente anche l'ingegnere comunale Luca Folcarelli.