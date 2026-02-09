Paura nel Vibonese | frana il centro abitato FOTO

Una grande frana ha colpito il centro abitato di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. La strada principale, la Statale 182, è crollata in alcuni punti, bloccando il traffico. Alcune case e un deposito sono stati danneggiati dalla massa di terra e detriti. Le autorità stanno valutando la situazione e cercano di mettere in sicurezza la zona. La gente del paese si è ritrovata isolata e preoccupata per i danni e i possibili rischi futuri.

Un’ampia frana ha colpito San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, causando il collasso di un tratto della Statale 182 e danneggiando un deposito. L’allarme è scattato ieri, con conseguenze gravi sulla viabilità e timori per la stabilità del centro abitato. Le autorità competenti sono sul posto per monitorare la situazione e hanno già disposto misure urgenti per la sicurezza dei residenti. San Gregorio d’Ippona, un comune incastonato nel cuore del Vibonese, si trova oggi a fare i conti con una situazione di emergenza. Un fronte franoso si è aperto improvvisamente, minacciando la sicurezza della comunità e compromettendo un’arteria fondamentale per i collegamenti della zona: la Statale 182.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su San Gregorio dIppona Statale 182 Paura nel centro abitato: auto a fuoco, fumo, danni e disagi Un incendio si è verificato oggi nel centro di San Vito Dei Normanni, in via Dentice, provocando fumo e danni a un’auto in movimento. Perde il controllo dell'auto e colpisce due veicoli in sosta: paura nel centro abitato Nel pomeriggio di oggi, in via Duca degli Abruzzi a Oria, un incidente ha coinvolto un veicolo che ha perso il controllo, colpendo due auto in sosta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Gregorio dIppona Statale 182 Argomenti discussi: Maltempo nel Vibonese, frana sulla Statale 182: strada chiusa a Gerocarne; Paura in Calabria, frana minaccia le villette: evacuate quattro famiglie; Paura a Cosenza: frana dopo le piogge, evacuate quattro famiglie a Diamante e villette a rischio. Paura nel Vibonese: frana il centro abitato (FOTO)?Il cedimento ha interessato un tratto della Statale 182 e travolto un fabbricato adibito a deposito. Ore di ansia per la viabilità ... zoom24.it Maltempo nel Vibonese, frana sulla statale 182 a GerocarneGEROCARNE Il maltempo delle ultime ore ha causato una frana lungo la strada statale 182 Delle Serre Calabre, nel territorio comunale di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Il movimento franoso ... corrieredellacalabria.it Una nuova ondata di intimidazioni a scopo estorsivo riaccende la paura nel Vibonese, tra biglietti minatori, incendi e avvertimenti in serie. L'effetto Rinascita Scott è svanito facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.