Frana a Niscemi | attivato il monitoraggio sulla Sp11 unica via ancora percorribile
Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato l’attivazione di un sistema di controllo costante sulla Sp11, l’unica strada ancora aperta al traffico. La frana ha danneggiato parte della carreggiata, rendendo necessario monitorare da vicino i movimenti del terreno. Un team specializzato ha installato sensori lungo il tratto più vulnerabile, per rilevare eventuali altri cedimenti e garantire la sicurezza dei passanti.
Sistema di controllo costante nel tratto a rischio. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stato avviato un sistema di monitoraggio continuo lungo il tratto più esposto della strada provinciale Sp11, attualmente unica arteria viaria ancora transitabile, ma minacciata dal rischio di frana. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione coordinata dalla Prefettura di Caltanissetta, al termine di un tavolo operativo che ha coinvolto l'amministrazione comunale, Anas, il Libero Consorzio di Caltanissetta, il quarto reggimento genio guastatori e il rappresentante del commissario straordinario per l'emergenza.
Niscemi, frana sulla Sp11: attivato il monitoraggio continuo sull’unica arteria percorribile
Una frana sulla strada provinciale 11 a Niscemi ha spinto le autorità a mettere in funzione un sistema di sorveglianza continua.
Niscemi, arriva l'ordinanza di Protezione civile: "Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla frana"
La Protezione civile di Niscemi ha emesso un’ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Frana di Niscemi: Sp11 a rischio, attivato un sistema monitoraggioA Niscemi (Caltanissetta), è stato attivato un sistema di monitoraggio costante lungo tutto il tratto a rischio della Sp11, unica arteria viaria ancora percorribile ma sulla quale pesa il pericolo del ... ilsicilia.it
Niscemi, gli sfollati e gli edifici inagibili a 12 giorni dalla frana. Che è ancora attivaLa frana di Niscemi è sempre attiva, gli edifici che si trovano sul ciglio del burrone restaro a rischio crollo a causa de continui cedimenti del terreno. Non ci sono particolari allerte meteo ma la ... tg.la7.it
La frana a Niscemi, regionali, la tragedia, il focus, musica e sport: domani, 15 febbraio 2026, sul giornale LA SICILIA facebook
Frana Niscemi, sgomberate altre case lungo una strada provinciale. Provvedimento dopo un sopralluogo della Procura di Gela #ANSA x.com