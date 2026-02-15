Frana a Niscemi | attivato il monitoraggio sulla Sp11 unica via ancora percorribile

Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato l’attivazione di un sistema di controllo costante sulla Sp11, l’unica strada ancora aperta al traffico. La frana ha danneggiato parte della carreggiata, rendendo necessario monitorare da vicino i movimenti del terreno. Un team specializzato ha installato sensori lungo il tratto più vulnerabile, per rilevare eventuali altri cedimenti e garantire la sicurezza dei passanti.

Sistema di controllo costante nel tratto a rischio. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stato avviato un sistema di monitoraggio continuo lungo il tratto più esposto della strada provinciale Sp11, attualmente unica arteria viaria ancora transitabile, ma minacciata dal rischio di frana. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione coordinata dalla Prefettura di Caltanissetta, al termine di un tavolo operativo che ha coinvolto l'amministrazione comunale, Anas, il Libero Consorzio di Caltanissetta, il quarto reggimento genio guastatori e il rappresentante del commissario straordinario per l'emergenza.

La Protezione civile di Niscemi ha emesso un’ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio.

