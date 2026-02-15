Fosso straripa bloccati al campo Soccorsi calciatori e spettatori

Il fosso che attraversa il campo si è allagato, causando l’isolamento di calciatori e spettatori rimasti bloccati. Le intense piogge hanno trasformato le strade di tutta la zona in percorsi impercorribili, creando disagi e situazioni di emergenza. Diversi interventi di soccorso sono in corso per aiutare le persone intrappolate e mettere in sicurezza le zone più colpite.

"Tempo da lupi" con emergenze sparse, allagamenti, una raffica di frane in tutto il comprensorio e strade chiuse. L'episodio più preoccupante si è verificato a Stroncone dove una ventina di persone sono state sorprese dalla piena improvvisa di un fosso rimanendo "intrappolate" nel campo sportivo. Sono state soccorso dai vigili del fuoco. L'acqua proveniva da un vicino fosso il cui livello è salito a causa della pioggia. Per soccorrere le persone bloccate, tra le quali alcuni calciatori, i vigili del fuoco hanno impiegato tecniche Saf, corde e scale. Per un disabile è invece intervenuto l'elicottero del Corpo.