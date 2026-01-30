Sciatori triestini bloccati in un canalone in Friuli | soccorsi

Due sciatori di Trieste sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in un canalone vicino alla pista di Sella Nevea. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a recuperarli senza ferite gravi. La scena si è svolta questa mattina, quando i due si sono trovati in difficoltà e hanno chiamato aiuto. L’intervento è durato alcune ore e si è concluso con successo.

Si è concluso l'intervento di recupero dei due sciatori bloccati in una forra a lato della pista da sci di Sella Nevea. Si tratta di due ventenni di Trieste, che non riuscivano più a risalire a causa della troppa neve e della rigidezza del pendio.I soccorsiSette soccorritori, una squadra mista.

