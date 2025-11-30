Tentano di raggiungere il bivacco con la neve e al buio ma restano bloccati soccorsi due giovani turisti

30 nov 2025

Escono per un’escursione sulla neve ma restano bloccati e sono costretti a chiamare il Soccorso alpino.È successo ieri, sabato 29 novembre, a Chiusaforte, nella zona di Sella Nevea, dove due giovani escursionisti di nazionalità estera hanno allertato il Nue 112 poco dopo le 19 dopo essersi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

