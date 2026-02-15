Fortitudo un’altra grande vittoria | in Puglia fa 90 punti e accorcia in classifica su Pesaro

La Fortitudo ha conquistato una vittoria importante in Puglia, segnando 90 punti contro la squadra locale e riducendo il divario in classifica con Pesaro. La squadra bolognese ha mostrato un gioco veloce e deciso, portando a casa il risultato grazie a una buona prestazione collettiva. In trasferta, i giocatori hanno mantenuto alta la concentrazione fino all’ultimo minuto, regalando un sorriso ai tifosi che seguono la squadra da lontano.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Dal PalaDozza ai sorrisi in trasferta: la Fortitudo non smette di correre. A quasi due mesi di distanza da quel +37 che aveva costretto la Crifo Wines a una dolorosa analisi di coscienza (con tanto di scuse pubbliche al proprio popolo), Bologna ribadisce la propria legge e firma il bis. Un blitz in Puglia che vale tanto per la classifica. Il blitz al PalaColombo (83-90) non è solo il terzo sigillo consecutivo, ma il diciassettesimo mattoncino di una stagione che torna a profumare di alta quota. Un passo da grande per non perdere la scia della capolista Pesaro, che ora, dopo la sconfitta, è a solo 2 lunghezze.