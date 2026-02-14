Cremonese-Genoa probabili formazioni | le scelte di De Rossi e Nicola

La Cremonese ha deciso di schierare una formazione più offensiva contro il Genoa, spinta dalla necessità di ottenere punti importanti per la salvezza. La squadra di De Rossi vuole sfruttare il fattore casalingo per invertire il trend negativo, dopo due sconfitte consecutive che hanno complicato la situazione in classifica. Dall’altra parte, Nicola punta su una strategia più attendista, cercando di approfittare delle ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa. La partita si giocherà allo Zini, un campo che potrebbe fare la differenza in una sfida decisiva per entrambe.

Punti pesanti in palio allo Zini di Cremona nella corsa che porta alla salvezza. Cremonese e Genoa, appaiate in classifica, arrivano da momenti così simili ma così diversi: entrambe, infatti, sono reduci da due sconfitte di fila, ma, prima degli ultimi 180 minuti di campionato, i genovesi avevano inanellato cinque risultati utili consecutivi, la Cremonese, invece, non vince dal 7 dicembre, ovvero da 10 giornate. All'andata fu 0-2 per i lombardi con la doppietta di Bonazzoli, che sancì la fine dell'era Patrick Vieira, ecco perché la gara contro i grigiorossi è stato lo spartiacque della stagione del Grifone.🔗 Leggi su Genovatoday.it

