Forlì Consulta Immigrati nel limbo da due anni | Acli chiedono ripristino per 15mila residenti stranieri
A Forlì, la Consulta immigrati è ferma da più di due anni, lasciando senza supporto circa 15.000 residenti stranieri. Le Acli chiedono di riattivare l’organismo per aiutare le persone in attesa di diritti e servizi essenziali. La comunità straniera si trova in una situazione di incertezza, senza rappresentanza ufficiale da tempo.
Forlì senza voce: la Consulta immigrati nel limbo e la comunità straniera in attesa. La città di Forlì si interroga sul futuro della sua Consulta immigrati, un organismo cruciale per l’integrazione, la legalità e la coesione sociale, rimasto inattivo da oltre due anni. La sospensione dell’attività ha sollevato preoccupazioni sulla reale volontà di accogliere e valorizzare la presenza straniera nel tessuto cittadino, spingendo il circolo Acli “Lamberto valli” a chiedere un intervento dell’amministrazione comunale. La vicenda riapre il dibattito sull’importanza di una rappresentanza istituzionale per una comunità che conta quasi 15.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: La Consulta immigrati va ripristinata, anche per l’educazione dei giovani di seconda generazione.
La Consulta immigrati va ripristinata, anche per l’educazione dei giovani di seconda generazionePrima del voto amministrativo del 2024, ho chiesto durante la campagna elettorale, da semplice cittadino che come insegnante e come studioso ha molto a cuore il tema delle migrazioni (sia degli itali ... forlitoday.it
