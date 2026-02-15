Forlì Consulta Immigrati nel limbo da due anni | Acli chiedono ripristino per 15mila residenti stranieri

A Forlì, la Consulta immigrati è ferma da più di due anni, lasciando senza supporto circa 15.000 residenti stranieri. Le Acli chiedono di riattivare l’organismo per aiutare le persone in attesa di diritti e servizi essenziali. La comunità straniera si trova in una situazione di incertezza, senza rappresentanza ufficiale da tempo.

Forlì senza voce: la Consulta immigrati nel limbo e la comunità straniera in attesa. La città di Forlì si interroga sul futuro della sua Consulta immigrati, un organismo cruciale per l’integrazione, la legalità e la coesione sociale, rimasto inattivo da oltre due anni. La sospensione dell’attività ha sollevato preoccupazioni sulla reale volontà di accogliere e valorizzare la presenza straniera nel tessuto cittadino, spingendo il circolo Acli “Lamberto valli” a chiedere un intervento dell’amministrazione comunale. La vicenda riapre il dibattito sull’importanza di una rappresentanza istituzionale per una comunità che conta quasi 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

I primi due nati dell’anno in Italia sono figli di stranieri residenti nel nostro paese.

Due persone sono state arrestate a Pomigliano d'Arco con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

