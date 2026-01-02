I primi due nati sono figli di stranieri residenti da noi

I primi due nati dell’anno in Italia sono figli di stranieri residenti nel nostro paese. Mentre i fuochi d’artificio e i brindisi di mezzanotte riempivano le piazze, la vita ha fatto il suo ingresso negli ospedali di Jesi e Ancona, segnando l’inizio di un nuovo anno con la nascita di due piccoli. Un momento di speranza e continuità che sottolinea il ruolo delle strutture sanitarie nel vivere quotidiano della comunità.

Mentre i bagliori dei fuochi d’artificio illuminavano ancora il cielo sopra il mare e i brindisi di mezzanotte risuonavano nelle piazze, la vita ha bussato con forza e gioia alle porte dell’ospedale Salesi e 25 minuti dopo anche al Carlo Urbani di Jesi. In entrambi i casi da genitori stranieri, da anni residenti in Italia e maschietti. Erano le 2,19 della prima notte di gennaio quando è venuto alla luce Muyaz, il primo cittadino nato nel capoluogo dorico nel 2026. Il piccolo, un bellissimo maschietto di 2690 grammi, ha scelto il presidio pediatrico d’eccellenza delle Marche per fare il suo debutto nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I primi due nati sono figli di stranieri residenti da noi Leggi anche: I primi nati del 2026 a Roma: da Lavinia a Benedetta, ecco i "primi figli" del nuovo anno Leggi anche: Chi sono i cinque figli di Roby Facchinetti, sono nati da tre madri diverse Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I primi due nati sono figli di stranieri residenti da noi; Jonathan e Gioele, nati a Verduno: sono due gemellini ad aprire il 2026 in provincia di Cuneo; I primi nati del 2026 a Roma: da Lavinia a Benedetta, ecco i primi figli del nuovo anno; Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca i primi nati a Roma del 2026. Fiocco azzurro a Milano per Filippo. I primi due nati sono figli di stranieri residenti da noi - Il piccolo Muyaz è venuto alla luce alle 2,19 al Salesi: lui e la mamma stanno bene. ilrestodelcarlino.it

Potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte - I primi nati del 2026 in Piemonte: gemellini Jonathan e Gioele e la piccola Marwa, tutti da Canale, nel Roero. quotidianopiemontese.it

L'ospedale di Verduno festeggia i primi nati del 2026: sono Jonathan e Gioele, gemellini di Canale - E sono venuti al mondo all'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, rispettivamente alle 00. targatocn.it

BENVENUTI AI PRIMI NUOVI VENETI DEL 2026! Un augurio di cuore ai primi nati del 2026. Insieme ai vostri genitori e alle vostre famiglie, sono certo che sarete protagonisti del futuro della nostra Comunità. Un benvenuto al primo neonato veneto di qu - facebook.com facebook

Oristano, i primi nati del 2026 sono Salvatore e Iris x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.