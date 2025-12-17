Chiedono 15mila euro per il clan | due arresti a Pomigliano
Due persone sono state arrestate a Pomigliano d'Arco con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nell'ambito di un'indagine riguardante richieste di 15 mila euro per il clan.
I carabinieri di Pomigliano d'Arco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
