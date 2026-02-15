L’arciprete di Sondrio, don Christian Bricola, ha ricordato che Sebi sarebbe fiero del lavoro svolto dal Soccorso alpino. Durante l’omelia funebre di martedì, ha detto che il suo gesto di aiutare gli altri ha portato a risultati concreti. I fondi destinati al Soccorso alpino dimostrano che l’impegno di Sebi continua a fare la differenza. Una donazione di importo significativo ha permesso di acquistare nuove attrezzature per le operazioni di salvataggio.

Nell’omelia funebre l’arciprete di Sondrio don Christian Bricola, martedì, lo aveva detto: "Il bene genera bene". Sebastiano Erba, Sebi per i suoi cari, anche negli ultimi istanti della sua troppo breve esistenza terrena, 35 anni soltanto, stava facendo del bene. Sabato scorso è stato travolto da una valanga sulla Parete Nord del Pizzo Meriggio mentre tentava di portare soccorso a un altro scialpinista, Alfio Muscetti, sepolto a propria volta da un distacco nevoso che gli è stato fatale, mentre il fratello Igor, ferito, si è salvato. Un’immane tragedia per due famiglie e due comunità che però ha dato avvio, praticamente dal giorno successivo, a un’iniziativa dove questo bene si sta moltiplicando a dismisura: la raccolta fondi lanciata da Elena Paindelli, la moglie, e da Gabriele e Maddalena Erba, fratelli di Sebastiano, sulla piattaforma gofundme e destinata al Soccorso Alpino "per sostenere chi, con professionalità e sacrificio, opera salvataggi in quota nella nostra Valtellina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi per il Soccorso alpino: "Sebi sarebbe orgoglioso di noi"

In memoria di Sebastiano Erba, il Soccorso Alpino apre una raccolta fondi.

Rocco Commisso dice che suo padre, Rocco, si sentirebbe fiero di questa Fiorentina.

SRV POSITANO, INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.