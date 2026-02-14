Commisso | Mio padre Rocco sarebbe orgoglioso di questa Fiorentina

Rocco Commisso dice che suo padre, Rocco, si sentirebbe fiero di questa Fiorentina. La società viola ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Como al Sinigaglia, portando un sorriso tra i tifosi e la dirigenza. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, ribaltando il risultato nel secondo tempo e portando a casa tre punti importanti.

Giuseppe Commisso si commuove dopo la vittoria della Fiorentina contro il Como, ricordando suo padre Rocco e dicendo che sarebbe stato fiero di loro.

Sandro Sabatini: "A Rocco Commisso andrebbe fatta una statua, invece a Firenze in molti lo criticavano. Adesso già me lo vedo, tutti diranno che il figlio non è all'altezza del padre. Commisso per la Fiorentina ha fatto quello che tutti i grandi presidenti hanno fa facebook