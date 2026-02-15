FOMO la paura di perdersi qualcosa nell’era del fare e dell’apparire
FOMO, la paura di perdere occasioni importanti, si manifesta oggi principalmente a causa della forte pressione di essere sempre aggiornati e presenti sui social. Le persone si sentono obbligate a partecipare a ogni evento, spesso più per documentarlo che per viverlo realmente. Questa esigenza porta molti a mettere davanti a tutto lo smartphone, rischiando di perdere il vero senso delle esperienze. La sensazione di esclusione si fa sentire, spingendo a controllare costantemente i dispositivi per paura di rimanere indietro.
Articolo. Tra eventi da non perdere, smartphone alzati e paura dell’esclusione, il rischio è vivere le esperienze attraverso uno schermo invece che con il cuore Una volta, tanto tempo fa, al liceo mi ritrovai di fronte, nella traccia di un tema, una citazione presa da «Avere o essere?» di Erich Fromm, filosofo e psicanalista tedesco. In questo libro espone una distinzione fra una modalità di vivere centrata sull’avere – propria del consumismo, in cui è facile dare molta importanza a ciò che si ha – e una modalità centrata sull’essere, quindi più profonda e radicata in sé e per questo più stabile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
