La paura dell’Intelligenza Artificiale e la crisi culturale del sistema educativo italiano | una riflessione pedagogica e sociale nell’era del cambiamento tecnologico

La scuola italiana si trova oggi di fronte a una delle trasformazioni più profonde della sua storia recente. L’intelligenza artificiale, un tempo relegata agli ambiti specialistici dell’informatica e della robotica, è diventata una componente strutturale della vita quotidiana. La sua presenza nei processi di creazione dei contenuti, di analisi dei dati, di comunicazione e di gestione delle informazioni è ormai ubiqua. Nell’inverno del 2025, durante un discorso dedicato alle prospettive economiche europee, Mario Draghi ha evidenziato come la paura dell’innovazione rappresenti uno dei principali rischi sistemici per la competitività dell’Italia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quando la macchina aiuta la persona: l’oss nell’era dell’intelligenza artificiale: Quando ho deciso di intraprendere la carriera di oss mi sono trovata davanti a una realtà che, ammettiamolo, fa un po’ paura. Soprattutto se, come me, sei di corporatura esile e ti c - facebook.com Vai su Facebook

Perché la bolla dell'AI non deve far paura - Più continuiamo a far solo convegni e a parlarne come un rischio, meno avremo dati e idee chiare ... Riporta ilfoglio.it

“Ho venduto la mia faccia all’intelligenza artificiale per 1.500 sterline e ora ho paura di essere intrappolato in un incubo”: lo sfogo di Lucy - La distopica vicenda accaduta a Lucy (nome di fantasia ndr) è stata ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Paura dell’AI in borsa? Quando preoccuparsi (e quando no) - Differenza numero 1: tante società dell'intelligenza artificiale, a cominciare da Nvidia che ora in borsa vale più di 4 mila miliardi di dollari, non sono progetti fumosi e campati in aria, ma fanno ... Segnala milanofinanza.it

Intelligenza artificiale generativa, opportunità reale o solo paura di restare indietro? - Le aziende puntano sugli agenti autonomi come nuova frontiera dell’automazione. Da datamanager.it

Intelligenza artificiale tra crisi della democrazia e impatto su economia e società - L’intelligenza artificiale sta ormai assumendo un ruolo sempre più centrale, con implicazioni che investono gran parte dei settori, dell’economia e della società con annessi rischi e opportunità che ... Si legge su ilsole24ore.com

Gli esperti di intelligenza artificiale licenziati, il paradosso della crisi automotive a Torino - Ma stavolta il caso della statunitense Cerence, leader globale nelle tecnologie vocali e nell’interazione uomo- Come scrive torino.repubblica.it