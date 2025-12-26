Il codice non è solo un prodotto tecnologicamente mediato. Il codice ha un autore, un creatore, forse addirittura un artista. Metaforicamente o realmente? Avventurandosi nelle metafore si corre sempre il rischio di cadere in fraintendimenti, ma un’epoca di così grandi cambiamenti come la nostra si lascia forse descrivere meglio così, attraverso metafore, paragoni e similitudini, che non con parole esatte, che talvolta nemmeno ancora esistono. Un tempo chi sapeva disegnare possedeva un’abilità tecnica speciale. Anche dentro i limiti dell’epoca, non era possibile riprodurre una figura senza saper disegnare: dalla grotta di Lascaux fino al soffitto della Cappella Sistina, chi voleva raffigurare un’immagine doveva avere gli strumenti materiali e intellettuali per produrne una. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La creatività nell'era dell'IA non è fare, ma decidere cosa vale

