Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto Divelta e ricoperta di fango
Nuovo atto vandalico contro la targa dedicata a Norma Cossetto, la giovane istriana uccisa nel 1943 e insignita della medaglia d’oro al merito civile. L’episodio è avvenuto nella notte del 26 dicembre scorso nel giardino che porta il suo nome, in viale Benedetto Croce a Sorgane. La targa è stata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
