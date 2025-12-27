Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto Divelta e ricoperta di fango

Nuovo atto vandalico contro la targa dedicata a Norma Cossetto, la giovane istriana uccisa nel 1943 e insignita della medaglia d’oro al merito civile. L’episodio è avvenuto nella notte del 26 dicembre scorso nel giardino che porta il suo nome, in viale Benedetto Croce a Sorgane. La targa è stata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

