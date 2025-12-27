Ancora una volta la targa dedicata a Norma Cossetto, studentessa italiana istriana che divenne vittima delle foibe dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 insignita nel 2005 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria, è finita nel mirino dei vandali a Firenze. Il raid è avvenuto all'interno del giardino a lei dedicato in viale Benedetto Croce a Sorgane, nella periferia sud-est del capoluogo toscano, nella notte di Natale. A denunciare il grave episodio è stato il Comitato 10 Febbraio, che ha lanciato un appello alle autorità parlando di un "atto vergognoso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Danneggiata, divelta e ricoperta di fango", vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto

