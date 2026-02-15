Foibe a Firenze e a Cividale del Friuli doppio oltraggio alla memoria

Da tgcom24.mediaset.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla Giornata del Ricordo, a Firenze e Cividale del Friuli sono stati compiuti due atti vandalici contro monumenti dedicati alle vittime delle foibe. A Firenze, un cuore di maiale è stato apposto sulla targa che ricorda una giovane istriana di 23 anni uccisa e gettata in una foiba dai partigiani comunisti. A Cividale, qualcuno ha danneggiato un monumento simile, lasciando segni di offesa sulla pietra.

Dono trascorsi pochi giorni dalla giornata del ricordo e su una targa che ricorda una povera ragazza istriana di 23 anni - seviziata, uccisa, gettata nella foiba dai partigiani comunisti negli anni terribili della resa dei conti e delle vendette personali - è stato gettato un cuore di maiale. Norma Cossetto il suo nome. Siamo a Cividale del Friuli. Un gesto vile, ma determinato allo stesso tempo e che punta, rovistando nelle memorie più buie, a riaccendere in qualche modo l'antico spirito dell'odio. Il gesto non è isolato perché anche a Firenze, nel giardino di Sorgane, anche lì c'è una piccola lapide in memoria di Norma Cossetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

