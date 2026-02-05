L’Anpi e l’agghiacciante invito alla sobrietà per le foibe | l’ incredibile appello è un oltraggio alla memoria

L’Anpi ha suscitato polemiche con un appello alla sobrietà, definito da molti un’offesa alla memoria delle vittime delle foibe. L’invito a ridimensionare i discorsi e rispettare il dolore passato ha scatenato reazioni contrastanti, con alcuni che accusano l’associazione di voler minimizzare un evento tragico. La questione è ancora aperta, mentre si ritorna a parlare anche degli echi storici di trent’anni fa, come le parole di Montanelli sul riduzionismo italiano.

Trent'anni fa Indro Montanelli diceva che l'Italia era il Paese del reducismo: tutti erano reduci da qualcosa e tutti erano presidenti di qualcos a. Con tutto il rispetto che merita la storia dei partigiani italiani, il fatto che oggi ci sia ancora un'associazione che ne porti il nome come fatto presente è già di per sé un'anomalia. Ma ciò che desta stupore è come l'Anpi, lungi dal ricordare storicamente il periodo della Resistenza, si infltri con poca grazia nei dibattiti in cui, invece, dovrebbe esprimere una certa delicatezza. E le parole di oggi sulle foibe, in cui si invita a un ricordo "sobrio ", ricordano paradossalmente più gli appelli di un regime autoritario che di una vera organizzazione liberale.

