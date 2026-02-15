Foggia professore sgrida alunna in classe | arriva il padre e lo schiaffeggia

Un insegnante di Foggia è stato colpito da uno schiaffo quando il padre di una studentessa è intervenuto dopo che il docente aveva rimproverato la ragazza in classe. La lite è scoppiata immediatamente, e il genitore ha colpito il professore con forza davanti agli studenti. Il docente è stato portato in ospedale, dove gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi. La vicenda ha scosso l’intera scuola e ha suscitato molte reazioni tra studenti e insegnanti.

In un istituto professionale di Foggia, un docente ha subito un’aggressione da parte del padre di una studentessa; al pronto soccorso gli sono stati assegnati sette giorni di prognosi Il principio base della scuola dovrebbe essere il rispetto, ma episodi come quello accaduto nell’istituto professionale Luigi Einaudi di Foggia dimostrano che a volte l’irruenza e la rabbia cieca diventano una consuetudine pericolosissima. La vicenda riguarda un insegnante di lingua straniera sarebbe stato aggredito da un genitore di una studentessa. Secondo le prime ricostruzioni, il docente sarebbe stato preso a schiaffi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Foggia, professore sgrida alunna in classe: arriva il padre e lo schiaffeggia Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggia Un insegnante di lingua e letteratura inglese a Foggia è stato colpito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa dopo un rimprovero in classe. Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe Un insegnante di Foggia è stato aggredito dal padre di uno studente dopo un rimprovero in classe, causando il suo ricovero in ospedale con una prognosi di sette giorni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Professore rimprovera un'alunna in classe a Foggia, il padre arriva a scuola e lo aggredisceIl docente è stato colpito con uno schiaffo davanti agli alunni: Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura ... rainews.it Foggia, docente rimprovera un’alunna: preso a schiaffi in classe dal padreL’episodio è avvenuto in un istituto professionale a Foggia. Il professore è stato portato in pronto soccorso dove gli sono stati refertati sette giorni di prognosi. Necessario l’intervento dei ... tg24.sky.it Un professore aggredito dal papà di una studentessa a in una scuola superiore di Foggia facebook