Piacenza padre aggredisce la maestra davanti alla figlia | pugni a scuola per la richiesta di uscita anticipata

Questa mattina a Piacenza un padre ha aggredito la maestra davanti alla figlia. L’uomo ha colpito la docente con dei pugni durante l’orario scolastico, dopo aver chiesto di poterla portare via prima. L’episodio ha sorpreso tutti e ora la scuola sta cercando di capire come procedere.

L’aggressione in una scuola elementare di Piacenza. Un episodio di violenza si è verificato in una scuola elementare di Piacenza, dove un genitore ha aggredito fisicamente una docente durante l’orario scolastico. L’uomo, di nazionalità italiana e di giovane età, avrebbe spintonato e colpito con pugni la maestra davanti agli occhi della figlia e di altre persone presenti nell’istituto. Aggressione durante l’orario scolastico: cosa è successo a Piacenza. Secondo quanto ricostruito, il padre si è presentato all’ingresso della scuola per prelevare la figlia prima della fine delle lezioni. La docente gli ha spiegato che, per procedere all’uscita anticipata, era necessario compilare un modulo di autorizzazione formale, come previsto dal regolamento scolastico per garantire la sicurezza degli alunni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

