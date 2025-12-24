Docente reintegrata in servizio alla scuola Domenico Savio la perdita del posto le aveva provocato gravi problemi
Il giudice del Lavoro Valeria Totaro ha reintegrato in servizio una docente dell'Istituto Domenico Savio. "Va ordinato - si legge nel dispositivo - alla Savio 4.0 cooperativa sociale di riassegnare alle mansioni precedentemente svolte, quantomeno per le n. 10 ore di lezione già affidatale per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Maradona, arriva la decisione della Giunta di Buenos Aires sulla giudice che aveva provocato l’annullamento del processo: le ultime
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Aumenti insufficienti e perdita del 16% del potere d’acquisto, la nostra è una posizione coerente, serve un intervento politico”
Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: senza il loro impegno sarebbe impossibile fare scuola - Gentile Direttore, ho letto l’articolo “Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico: qual è l’orario di servizio. orizzontescuola.it
Fascicolo digitale docenti e ATA, attiva la piattaforma MIM. Ecco quali dati contiene, completa entro giugno 2026 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato il Fascicolo digitale del personale scolastico, una piattaforma che permette a docenti e personale ATA di consultare i dati relativi al proprio per ... orizzontescuola.it
Graduatorie interne docenti, per il 2026/2027 sarà fatto il nuovo calcolo dei punti del servizio preruolo - 2028 si è intervenuti a rimodulare, per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, il punteggio riferito al servizio preruolo dei docen ... tecnicadellascuola.it
Una dipendente scolastica, finita sotto i riflettori per la sua condotta "hot" all’Istituto Corni, durante un incarico come prof, deve essere reintegrata come impiegata amministrativa, suo precedente ruolo, e risarcita - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.