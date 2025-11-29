Ucraina Kiev attacca due petroliere della ' flotta ombra' russa nel Mar Nero

Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha rivendicato un attacco a due petroliere parte della cosiddetta ‘flotta ombrarussa nel Mar Nero, la Kairo e la Virat, e ha diffuso un video dell’operazione. Secondo alcune fonti l’operazione è stata portata avanti tramite l’utilizzo di droni navali ‘Sea Baby’. “Si è trattato di un’operazione congiunta della 13a Direzione Generale del Controspionaggio Militare dell’Sbu con la Marina Ucraina “, hanno riferito. Le due navi sono state colpite in rapida successione nel tardo pomeriggio di venerdì al largo della costa turca. La ‘flotta ombra’ russa è un insieme di vecchie petroliere con proprietà e registrazione poco trasparenti usate da Mosca per eludere sanzioni e controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

