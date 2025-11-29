Ucraina Kiev attacca due petroliere della ' flotta ombra' russa nel Mar Nero

Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha rivendicato un attacco a due petroliere parte della cosiddetta ‘flotta ombra’ russa nel Mar Nero, la Kairo e la Virat, e ha diffuso un video dell’operazione. Secondo alcune fonti l’operazione è stata portata avanti tramite l’utilizzo di droni navali ‘Sea Baby’. “Si è trattato di un’operazione congiunta della 13a Direzione Generale del Controspionaggio Militare dell’Sbu con la Marina Ucraina “, hanno riferito. Le due navi sono state colpite in rapida successione nel tardo pomeriggio di venerdì al largo della costa turca. La ‘flotta ombra’ russa è un insieme di vecchie petroliere con proprietà e registrazione poco trasparenti usate da Mosca per eludere sanzioni e controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kiev attacca due petroliere della 'flotta ombra' russa nel Mar Nero

News recenti che potrebbero piacerti

#Ucraina Kiev rivendica gli attacchi con droni alle 2 navi della flotta fantasma russa nel #MarNero. Per Zelensky "è tempo di modificare il piano di Difesa" per fornire i "finanziamenti necessari per l'acquisto di droni e per le brigate da combattimento". Vai su X

Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: gli edifici devastati nella capitale - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno due morti | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte" - Mentre proseguono i negoziati sul piano di pace promosso dagli Usa, sul campo si continua a combattere. Lo riporta msn.com

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno due morti. Yermak licenziato da Zelensky per lo scandalo corruzione: «Vado al fronte, disgustato dal mancato sostegno» - Nel frattempo, i nuovi attacchi di Mosca hanno lasciato oltre 600mila ucraini senza elettricità ... Come scrive msn.com

Ucraina, 2 i morti e 10 i feriti in attacchi russi su Kiev - Sono due i morti e dieci i feriti negli attacchi notturni russi su Kiev: lo annunciano le autorità, citate dai media locali, precisando che sono stati colpiti e danneggiati edifici e abitazioni in div ... Lo riporta ansa.it