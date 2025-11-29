Due navi della flotta ombra russa in fiamme nel Mar Nero

Le autorità turche hanno segnalato che due petroliere collegate alla cosiddetta “flotta ombrarussa, e nella lista delle sanzioni internazionali,  hanno preso fuoco venerdì nel Mar Nero nelle vicinanze dello Stretto del Bosforo, innescando una vasta operazione di soccorso. La prima nave, la  Kairos, battente bandiera del Gambia, è esplosa e si è incendiata a circa 28 miglia nautiche dalle coste turche della provincia di Kocaeli, mentre navigava senza carico dall’Egitto verso il porto russo di Novorossiysk, ha reso noto il ministero dei Trasporti turco. Poco dopo  una seconda petroliera, la Virat, è stata segnalata come “colpita”  in un’altra zona del Mar Nero, a circa 35 miglia nautiche al largo della costa turca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

due navi della flotta ombra russa in fiamme nel mar nero

© Metropolitanmagazine.it - Due navi della “flotta ombra russa” in fiamme nel Mar Nero

