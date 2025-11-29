Due navi della flotta ombra russa in fiamme nel Mar Nero
Le autorità turche hanno segnalato che due petroliere collegate alla cosiddetta “flotta ombra” russa, e nella lista delle sanzioni internazionali, hanno preso fuoco venerdì nel Mar Nero nelle vicinanze dello Stretto del Bosforo, innescando una vasta operazione di soccorso. La prima nave, la Kairos, battente bandiera del Gambia, è esplosa e si è incendiata a circa 28 miglia nautiche dalle coste turche della provincia di Kocaeli, mentre navigava senza carico dall’Egitto verso il porto russo di Novorossiysk, ha reso noto il ministero dei Trasporti turco. Poco dopo una seconda petroliera, la Virat, è stata segnalata come “colpita” in un’altra zona del Mar Nero, a circa 35 miglia nautiche al largo della costa turca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Mega Serena entra nella flotta Corsica Sardinia Ferries! Un nuovo capitolo per le #NaviGialle: il traghetto di origine nordeuropea, lungo 175 metri e capace di ospitare fino a 2000 passeggeri, sarà presto protagonista sulle rotte mediterranee, con tecnologie - facebook.com Vai su Facebook
Due navi della flotta ombra russa in fiamme nel Mar Nero al largo della Turchia - Due petroliere sotto sanzioni, la Kairos e la Virat, hanno preso fuoco nel Mar Nero a poche decine di miglia nautiche dalle coste turche. msn.com scrive
Le “navi ombra” russe usano false flag per aggirare le sanzioni, afferma il rapporto - Secondo un nuovo rapporto, le “navi ombra” russe stanno usando false flag per aggirare le sanzioni imposte a Mosca per la sua guerra in Ucraina. Da oltrelalinea.news
Attacco di droni ucraini su petroliere russe in fiamme nel Mar Nero - Secondo alcuni resoconti, la Kairos ha urtato una mina, mentre la Virat è stata colpita da cinque imbarcazioni (droni) kamikaze marittimi ... msn.com scrive