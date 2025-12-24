Diamante fiorentino | la Regione chiede che gli Asburgo-Lorena lo restituiscano a Firenze Il testamento di Maria Luisa de’Medici

La Regione Toscana ha avviato una richiesta ufficiale affinché gli Asburgo-Lorena restituiscano a Firenze il diamante fiorentino, appartenuto ai Medici e successivamente entrato nel patrimonio dell'impero austriaco. La richiesta si basa sul testamento di Maria Luisa de’ Medici, con l’obiettivo di recuperare un simbolo storico e culturale della città. La vicenda si inserisce in un più ampio dibattito sulla restituzione di beni storici di origine italiana.

Giani ‘riporteremo il Diamante fiorentino in Toscana, è nostro’ - Il Diamante fiorentino, noto come Florentiner, ritrovato in una cassaforte del Québec, nel Canada, considerato uno dei diamanti più grandi al mondo con i suoi ... controradio.it

"Riporteremo il Diamante Fiorentino in Toscana, è nostro". Prezioso da 137 carati in cassaforte nel Quebec, è posseduto dagli Asburgo Lorena - facebook.com facebook

Diamante Fiorentino, il gioiello attualmente in possesso dell’Arciduca Carlo d’Austria compare, dopo accurate ricerche, nell’inventario di beni del testamento di Anna Maria Luisa de Medici. La diplomazia riuscirà a farlo tornare a Firenze x.com

