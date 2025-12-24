Diamante fiorentino | la Regione chiede che gli Asburgo-Lorena lo restituiscano a Firenze Il testamento di Maria Luisa de’Medici

La Regione Toscana ha avviato una richiesta ufficiale affinché gli Asburgo-Lorena restituiscano a Firenze il diamante fiorentino, appartenuto ai Medici e successivamente entrato nel patrimonio dell'impero austriaco. La richiesta si basa sul testamento di Maria Luisa de’ Medici, con l’obiettivo di recuperare un simbolo storico e culturale della città. La vicenda si inserisce in un più ampio dibattito sulla restituzione di beni storici di origine italiana.

Dopo qualche mese, anche la Regione Toscana è scesa in lizza nel tentativo di riportare a Firenze il diamante "fiorentino", appartenuto ai Medici eppoi finito fra i gioielli dell'impero austriaco. Ritrovato in Canadà, nel caveau di una banca, dove l'aveva depositato nel 1945 l'ultima imperatrice, Zita di Borbone Parma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

